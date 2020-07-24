غدا آخر موعد لتلقي طلبات اختبار القبول بمدارس التمريض في شمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، أن غدا السبت آخر موعد لاختبارات القبول بمدارس التمريض، بحد أدنى 263 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وألا يقل السن عن 14 سنة و6 أشهر، وذلك بمقر مستشفى العريش العام.

وتستمر الفحوصات الطبية داخل الهيئة حتى 29 يوليو، وذلك بمدرسة التمريض في العريش.

وأوضح بيان المديرية، أن الاختبارات تتمثل في الإملاء واللغة الإنجليزية، واختبار المعلومات العامة إلى جانب الاختبارات الشخصية للمتقدمين من أبناء المحافظة عن طريق لجنة متخصصة، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات وهي اختبار شخصي في قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، والاختبار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة.

وأشار البيان إلى أن الأوراق المطلوبة، هي: شهادة الإعدادية و3 صور منها طبق الأصل؛ وشهاده الميلاد وصورتين منها وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة معتمدة؛ وبيان نجاح من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، إلى جانب إفادة من جهة عمل الوالد؛ و 4 صور شخصية حديثة 6X4 وصورة بطاقة ولي الأمر؛ وشهادة الكشف الطبي.

وأكدت مديرية الصحة في شمال سيناء، أن العدد المطلوب قبوله في المدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوى المحافظة، يبلغ 150 طالبا وطالبة، منهم 50 بالعريش، و50 ببئر العبد، و25 بالشيخ زويد (من بينهم 10 طلاب من رفح)، و25 طالبا وطالبة بنخل (من بينهم 15 طالبا وطالبة من الحسنة).