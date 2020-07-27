غرفة عمليات وفدية بالإسكندرية لدعم مرشحي الحزب في المحافظة

اجتمعت اللجنة العامة لشباب حزب الوفد في الإسكندرية، اليوم، لمناقشة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشحي الحزب وبحث خطط التحرك في فترة الدعاية الانتخابية.

وقال زياد الخياط رئيس اللجنة إنّ الاجتماع أسفر عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات والتواصل مع المرشحين، والبدء في الحملة الدعائية لمرشحي الحزب على مستوى المحافظة.

وأضاف الخياط أنّه سيتم تجهيز مجموعة من الشباب لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة من شباب الحزب لتوعية المواطنين بطريقة الانتخاب، وأهمية الاستحقاق الدستوري.