تنفيذ 27 قرار إزالة للتعديات على أراض أملاك الدولة بالغنايم

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراض أملاك الدولة بمركز الغنايم ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، حيث جرى تنفيذ 27 قرار إزالة لبعض التعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرى المركز، وتم استرداد 3150 مترا ما يقارب من 18 فدانا و2 قيراط.

لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بحضور جادالله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابه ومساعديه ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وقوات الأمن بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على أراض أملاك الدولة وأي مخالفة للقانون، وذلك للتصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف والحفاظ على حق الشعب خلال حملات يتم شنها بصفة مستمرة على مراكز وقرى ونجوع المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات. وذلك للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين لأوضاعهم أو لم يستكملوا الإجراءات وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون.