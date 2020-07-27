كشف ملابسات واقعة مقتل سائق توك توك بدافع سرقته

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بغياب (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) بمركبة "التوك توك" قيادته والعثور على جثته بدائرة القسم وبجوارها سلاح أبيض "كتر" وقطعة من الحجارة عليها آثار دماء وعدم وجود مركبة "التوك توك" ومتعلقاته.

فقد توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أن مرتكبى الواقعة (عاطليّن).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما , وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقرر المتهمان بعقدهما العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية "توك توك" بصورة عشوائية كرهاً عن قائدها لبيعها وقيام أحدهما بتاريخ الواقعة بإستقلال التوك توك قيادة المجنى عليه بزعم توصيله لمكان الواقعة وعقب وصولهما تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" وقطعة من الحجارة محدثاً إصابته فأودى بحياته ثم قام بالإستيلاء على (التوك توك - 2 هاتف محمول) ، وتوجه للمتهم الثانى الذى إقتصر دوره على مراقبة المنطقة مكان الواقعة ، وتم بإرشاد المتهمان ضبط ("التوك توك" - أحد الهاتفين المستولى عليهما) ، وأضافا بإتلافهما الهاتف الآخر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.