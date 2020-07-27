التضامن: "حياة كريمة" تستهدف القرى الأكثر فقرا للارتقاء بمعيشتهم

قال الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزارة التضامن لمشروع حياة كريمة، إنّ مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية 2019 وبدأت العمل الفعلي في 2019/2020، تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنّ الرئيس لديه رؤية متعلقة بالتدخل والعلاج بالمبادرات لمواجهة الأزمات، أو تقديم حلول عاجلة لمشكلات لا تحتمل الانتظار أو التأجيل، بينها القضايا المتعلقة بأسلوب وطريقة ومستوى معيشة حياة السكان في بعض المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى الريف المصري بشكل عام والمناطق الجغرافية النائية والمناطق الحدودية، التي يوليها الرئيس اهتماما كبيرا جدا.

وأكد أنّ المبادرة اتبعت منهجية علمية في استهداف القرى وتحديد هذه المناطق، ولجأت للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتستخرج من قواعد البيانات الخاصة به أفقر 1000 قرية في مصر، فضلا عن اللجوء لقاعدة بيانات خرائط الفقر المتوفرة منذ عام 2018، والحصول على قائمة بأفقر 1000 قرية مرتبة تنازليا حسب نسب الفقر الموجودة بها.

وتابع أنّه في المرحلة الأولي كان مخططا العمل على 270 قرية نسب الفقر فيها أعلى من الـ70%، وتم التنسيق بين أكثر من جهة في الدولة ليس وزارة التضامن فقط ولكن تم التنسيق مع وزارة التخطيط، التنمية المحلية والدولة دخلت بثقلها بمشروعات الخطة الاستثمارية التي تستهدف تطوير البنية التحتية في القرى والخدمات والمنشآت العامة "المدارس، الوحدة الصحية، ومراكز الشباب".