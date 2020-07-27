التضامن تشكل لجنة للتحقيق في تعذيب طفل بدار الأحداث بقويسنا

شكل إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، لجنة تحقيق موسعة برئاسة وكيل المديرية لبحث حقيقة الاعتداء وتعذيب طفل بدار الأحداث بقويسنا بسبب سماعه مكالمة عاطفية للمشرف ومشرفة بالدار.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على الأطفال، لأن مشرف الدار يؤكد أن الأطفال وقع بينهم مشاجرة، مشددا على بحث الموضوع بكل شفافية ومحاسبة المخطئ في حالة ثبوت ذلك.

وتابع أن اللجنة ستقف على الإصابات في جسم الطفل من خلال الكشف، وستستمع لأقوال المشرفين وسماع رأي الطفل في الواقعة وما حدث له، مؤكدا أن الدولة تغيرت ولا محاباة لأحد على حسب حقوق الإنسان .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية، صور اعتداء مسؤولين في مؤسسة الأحداث بمركز قويسنا في محافظة المنوفية على طفل بدار الأحداث يدعى "عبدالرحمن عفيفي" وإحداث إصابات بالغة به وأبرزها "تورم في الوجه والعينين"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعاقبة المشرفين وتحويلهم للنيابة العامة.

وأكد طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنوفية، أن أحد المشرفين عذب طفل وضربه بالحزام بطريقة غير أدمية كما هو واصخ في الصور، مطالبا محافظ المنوفية بالتدخل بصورة عاجلة وتشكيل لجنة التحقيق في الواقعة.

وأضاف "الحداد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سبب الاعتداء علي الطفل جاء نتيجة سماعه لمكالمة عاطفية تفضح علاقات مع مشرفة بالدار وحاول إيذاء الطفل للتأكيد على منعه من الحديث في الموضوع مرة أخرى، وللأسف عندما جاءت المشرفة قامت بالاعتداء أيضا على الطفل.

وتابع أن المشرفة اعتدت على طفل آخر داخل دار الأحداث لتحويل التعذيب إلى مشاجرة بين الأطفال في دار الأحداث، مؤكدا أن من غير المقبول ما قام به مشرفو الدار، مطالبا بالتدخل العاجل وتقديم الدعم الطبي العاجل للطفل.