التضامن: رفع نسب الإشغال بالحضانات من 50% لـ80%

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة والمشرف على الحضانات بوزارة التضامن، إن فترة الحضانة تؤهل الطفل لتعلم سلوكيات جيدة وحميدة، حيث إن الحضانات على مستوى الجمهورية تختلف من واحدة لأخرى على حسب المستويات، بينما يقوموا جميعهم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لحماية الأطفال والعاملين والأسر من أضرار كورورنا.

وأضاف "شعبان" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن وزارة الصحة قد وضعت عددا من الإجراءات تتمثل في وجود شخص واعي ومدرب على كيفية الوقاية والعلاج من أضرار أي مشكلة أو مرض، وتخفيض النسبة الاستيعابية للحضانات لنسبة 50%، موضحا أنه بات حاليا يتوافر أدوات التعقيم بشكل مستمر بداخل الحضانات، مع وجود كاشف حراري ومستمر لقياس درجات حرارة الأطفال والعاملين بداخل الحضانات.

وأكد أن وسائل التوعية المتواجدة بداخل الحضانات في متناول الأطفال مثل الملصقات وغيرها: "نسعي لحماية الأطفال من فيروس كورونا في 15 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، وتقدمت 640 حضانة لإعادة الفتح مرة أخرى، عملوا الأجراءات الاحترزية لفتح حضانتهم، وفيه منهم أجلوا الفتح لما بعد العيد"، مشيرا إلى أن وزير التضامن قد وافق على رفع نسب الإشغال في الحضانات من 50% لـ80% خلال الفترة المقبلة