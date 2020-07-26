وزيرة التضامن لفتيات دار الصفا للأيتام: حقكم عليا.. كفيلة بكم بعد ربنا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس إدارة دار الصفا السابق للأيتام عليه مخالفات لكنه عاد مرة أخرى بحكم قضائي، موضحًا أن المجلس القديم لدار الصفا لن يعود حتى وإن كان معه حكم قضائي، حيث إن الحكم أحيانا يكون غير نهائي، مؤكدة أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات كل دور الأيتام.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مديرة التضامن موجودة داخل دار الأيتام للاطمئنان على الفتيات ولضمان عدم تعرض أحد لهن مرة أخرى، مردفة: "لن أقبل بتهديد أو عنف على الفتيات لأنهم مسئولية وأمانة في رقبتي سأحاسب عليها".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، متحدثة عن أطفال الدار: "حقهم عليا وأنا كفيلة بهم بعد ربنا ودول مش جايين من الشارع"، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ المسلك القضائي لحماية تلك الفتيات.