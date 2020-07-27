الأحزاب بالقليوبية تحذر من التحالفات وتشدد على الالتزام الحزبي

وجهت الأحزاب السياسية بالقليوبية، وفي مقدمتها ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة "مستقبل وطن" مرشحيها بعدم الخوض في موضوع التحالفات والتربيطات مع أي مرشحين مهما كانت قوتهم حيث طلب حزب مستقبل وطن من مرشحي قائمة التحالف، والتي تضم 5 مرشحين من مستقبل وطن والمرشح أبوسريع إمام عن حزب الشعب الجمهوري عدم الدخول في أي تحالفات أو تربيطات مع أي مرشح مهما كان والالتزام بالـ6 مرشحين فقط في قائمة التحالف مهما كانت الإغراءات.

نفس الوضع حدث في حزب "حماة الوطن" فيما يبحث المرشحين المستقلين التحالف مع غيرهم من المرشحين أصحاب القوة والخبرة في الدوائر لتغطية الدائرة على المقاعد الفردية والتي تشمل المحافظة بأكلمها.

فيما شهدت ميادين محافظة القليوبية وخاصة العاصمة بنها انتشار لافتات التأييد والمباركة من قيادات وأمناء حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة، والأمانات الفرعية لتأييد ترشح المباركة لمرشحي الحزب في ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة الحزب وتضم 5 مرشحين للحزب ومرشح للحزب الجمهوري وأغرقت هذه اللافتات الشوارع والميادين المميزة بالمحافظة ليعلن جميع قيادات الحزب وقوفهم خلف مرشحيهم وحلفائهم ودعمهم لهم.