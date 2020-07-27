غلق عدد من المقاهي بكفر الشيخ لتقديم الشيشة والمخالفة

قرر محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إزالة الإشغالات على طريق كفر الشيخ ـ دسوق بعزبة الشيخ، بالإضافة إلى سحب تراخيص سيارة محملة بمخلفات الدواجن لمدة شهر لعدم إتباع الاشتراطات البيئية، وذلك خلال جولته المفاجئة لعدد من قرى مركزي كفر الشيخ ودسوق.

وضبط محافظ كفرالشيخ، خلال جولته عدد من الشيش بالمقاهي بقرية العجوزين، وذلك لعدم التزامها واستخدام الشيشة وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كذا احتلال المقاهي للأرصفة ونهر الشوارع، وقرر إغلاقها أسبوع، كما قرر غلق عدد من المحال، لتعديهم على نهر الطريق الرئيسي كفر الشيخ دسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، بالمتابعة الدورية من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، وشرطة المرافق لإغلاق المقاهي والكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة بالضوابط بعد توزيع نشرات التوعية والإجراءات الإرشادية اللازمة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.