التموين: فتح منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية في وقفة وأول يوم العيد

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وقفة وأول يوم عيد الأضحى لاستمرار طرح اللحوم للمواطنين، مبينًا أنَّه سيتمّ توفير خراف حية بسعر 58 جنيهًا قائم بالاتفاق مع وزارة الزراعة في 36 شادرًا بـ16محافظة، إلى جانب أيضًا استيراد خراف مبردة من السودان بسعر 90 جنيهًا للكيلو والضأن الطازج البلدي بـ100 جنيه المجمد البرازيلي بـ65 جنيهًا.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة "اللولو" الإماراتية الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1000 فرصة عمل، بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة "لولو" الإماراتية وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة "اللولو" في مصر وممثل سفير الهند.

وأضاف وزير التموين أنَّه تمّ زيادة اللحوم الموردة لوزارة الأوقاف لصكوك الإضاحي إلى 1000 طن لحوم بما يعادل 5 آلاف آلاف رأس ماشية، كما يتمّ طرح اللحوم البلدي في الإسواق من 90 إلى 120 جنيهًا.