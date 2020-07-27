الأرصاد تنفي وصول درجات الحرارة لـ 50 وتكشف تفاصيل طقس العيد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إنّ مواقع التواصل الاجتماعي تشهد حالة من التهويل بشأن ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام وصل إلى 50 درجة.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" مع الإعلامية رشا مجدي على قناة "صدى البلد"، أنّه سيكون بالفعل هناك ارتفاع في درجة الحرارة، لكنه طفيف يصل إلى 37 و38 درجة فقط وليس 50 درجة مثلما يتردد، وذلك بالنسبة للقاهرة خلال هذه الأيام، ويستمر يومي الجمعة والسبت أول وثاني أيام العيد.

وتابعت أنّه بالنسبة لجنوب البلاد ستصل درجة الحرارة إلى 46 أو 47 درجة، وهو أمر معتاد عليه في جنوب مصر، موضحة أنّه بداية من اليوم سيشهد سقوط أمطار خفيفة ورعدية لارتفاع درجة الحرارة في بعض المناطق.

واختتمت إيمان شاكر، أنّ البحر المتوسط تتراوح درجات الحرارة فيه من 30 أو 31 درجة، وفي شرم الشيخ 29 درجة، لذلك هو الأفضل، عكس البحر الأحمر الذي يشهد ارتفاعا نسبيا عن ذلك، رغم أنّ الرطوبة مرتفعة أكثر في البحر المتوسط.