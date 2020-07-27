الأرصاد توضح حقيقة الظاهرة المناخية: أمطار رعدية وارتفاع درجة الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، لتكون أقصى درجة تسجلها على القاهرة تترواح بين 37 إلى 38 درجة، لتنفي بذلك وصول درجات الحرارة إلى ما يقرب من الـ50، أو تعرض البلاد لظاهرة مناخية خطيرة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، لـ"الوطن" أنّ محافظات جنوب البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لتتراوح العظمى بين 46 إلى 47 درجة، بدءًا من غدًا الثلاثاء، وحتى الجمعة الموافق أول أيام عيد الأضحى.

وتابعت شاكر أنّه بدءًا من اليوم الاثنين، سيكون هناك فرصة لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد ومناطق من سلاسل جبال الأحمر وجنوب سيناء، تكون خفيفة ورعدية على بعض الأماكن غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، ويصاحب هذه الأمطار نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي بدأت من اليوم على أقصى الحدود الجنوبية، ويتوقع أن تصل لبعض المناطق مثل حلايب وشلاتين وإدفو وأبو سمبل.

وقالت شاكر إنّ نسب الرطوبة لا زالت مرتفعة، إذ تتراوح نسبتها على القاهرة بين 80 إلى 85%، وتصل إلى 90% بالنسبة للسواحل الشمالية، إذ تسببت الزيادة في نسب الرطوبة إلى إحساس المواطنين بدرجات بالحرارة المرتفعة، كما أدت إلى تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد أنّه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءًا من الأحد المقبل، ليسود خلال أول أيام العيد طقس حار رطب أثناء النهار، وشديد الحرارة بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد، معتدل على السواحل الشمالية، ولطيف ليلًا على الأنحاء كافة.