الأرصاد: ارتفاع الرطوبة لـ80% شيء طبيعي في يوليو وأغسطس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق شيء طبيعي أن يحدث في فصل الصيف، خاصة أنه يحدث في السنوات الماضية.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أن الأمطار ستكون في حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر وأسوان وقد تمتد أحيانا للأقصر وجنوب سيناء، متوقعا استمرار سقوط الأمطار على هذه المناطق الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه يتم الشعور بفصل الصيف بشكل كبير خلال شهري يوليو وأغسطس، سواء في ارتفاع درجات الحرارة أو نسب الرطوبة، وهذا شيء طبيعي في هذا الوقت من العام، موضحا أن وصول نسبة الرطوبة لـ 80% في القاهرة شيء طبيعي.

وأوضح أن الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط مستقرة، إذ يصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر لـ 2 متر يعتبر اعتدال كامل في الملاحة، وقد يشهد خليج السويس نشاط للرياح محدود ما يؤثر في الملاحة بالسويس والبحر الأحمر.