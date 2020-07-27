الأرصاد تحذر من طقس اليوم: أمطار رعدية والحرارة تصل لـ 47 درجة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط بعض الأمطار، مشيرة أن الهيئة أصدرت التحذيرات الجوية.

وقالت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه بدءا من اليوم الاثنين، ستتساقط الأمطار وستكون رعدية على بعض الأماكن، لافتة أن ذلك سيشمل جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين وأسوان، التي ستتأثر بالأمطار الرعدية وكذلك منطقة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتوقعت "شاكر"، أن تستمر من الاثنين وحتى يوم الجمعة القادمة مشيرة أن هذه الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة، وأن هذه الأيام تشهد سحبا رعدية على السعودية وشمال السودان، لافتة أن هذه السحب ستمتد للحدود المصرية من المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأضافت: "طبعًا الأمطار خفيفة لكن فكرة الأمطار الرعدية حاجة خفيفة على كل المشاهدين وعشان كده حذرنا ونبهنا عشان مش معتادين على ده في فصل الصيف".

كما توقعت "شاكر" ارتفاع درجات الحرارة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة بمعدل 3 درجات وذلك حتى نهاية الأسبوع وأن درجة الحرارة ستكون اليوم الاثنين 36 درجة وسترتفع لـ38 يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت "شاكر" أن جنوب البلاد سيشهد ارتفاع درجات الحرارة مع الأمطار، مؤكدة أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة لـ47 درجة.

واكدت أن القاهرة ومناطق الوجه البحري لن تتأثر بالأمطار ولكن ستتأثر بارتفاع درجة الحرارة، ناصحة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خاصة في منتصف النهار، مشددة على ضرورة الاستعانة بمظلة أو قبعة وتناول المياه على مدار اليوم لتعويض العرق مع الحرص على ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.