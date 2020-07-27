إعلان الكشوف النهائية لمرشحي الشيوخ بالشرقية بعد استبعاد 14 مُرشحا

أعلنت محكمة الزقازيق الابتدائية الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ في الشرقية وذلك بعد انتهاء الطعون.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بعد فحص الطعون استبعاد 14 مرشحًا لعدم استيفاء الأوراق، وقبول طعن 5 آخرين وضمهم لكشوف الانتخابات، ليصل إجمالي المرشحين بالكشوف الفردية 47 مرشحًا، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوحيدة "من أجل مصر".

واستقبلت محكمة القضاء الإداري بالشرقية برئاسة المستشار أشرف عمران رئيس المحكمة، 20 طعنًا من مرشحين استبعدت أسمائهم من قوائم الترشح بالنظام الفردي.

وقررت المحكمة رفض الطعون المقدمة من 7 مرشحين، كما قررت قبول 13 طعنًا ووقف القرار الصادر بشأن استبعادهم من كشوف المرشحين بالنظام الفردي، وبإحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها المتقدم.