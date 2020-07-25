محافظ الشرقية يهدد الشركة المنفذة للمشى السياحي بالزقازيق بسحب المشروع

أبدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ملاحظات حول تباطؤ الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشى السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام كلية الآداب - جامعة الزقازيق، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع.

وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، مؤكداً أنه في حالة التقاعس وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع سيجري توقيع غرامة مالية وسحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى أكثر جدية.

يذكر أن مشروع تطوير كورنيش بحر مويس يجري على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من كوبري الري وصولا إلى نادي الري، حيث جرى الانتهاء من المراحل الأساسية للمشروع كالتدبيش وإقامة حائط ساند للمشى السياحي بطول 80 سم، وعرض 20 سم، على مسافة 100 متر، على بحر مويس.

كما جرى الانتهاء من إقامة السور الحديدي للحائط الساند، وغرس الزهور والورود الملونة، وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون في الجلوس وقضاء وقت سعيد.

وجرى الانتهاء أيضا من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية ودهان السور الخرساني والبلدورات، لتنتهي بذلك أعمال المرحلة الأولى من الممشى السياحي على بحر مويس، والذي يمثل متنفساً مهماً لأبناء المحافظة.