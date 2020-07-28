بنك مصر: 16.9 مليار حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية

كشف بنك مصرعن ارتفاع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 16.9 مليار جنيه في 6/2020 (مقارنة بـ 8.7 مليار جنيه في 6/2019).

وقال البنك فى بيان، إن مجال عمل المحفظة تتمركز فى التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية، ترتكز أغلبها في قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحي وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين وصناعة وتجارة البلاستيك والزراعة واستغلال الغابات وصناعة وتجارة المركبات وقطع الغيار والإكسسوارات وصناعة وتجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وأشار البيان إلى أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتي يبلغ عددها 44 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية الإسلامية فأنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية.

كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي (حياة).

وقام بنك مصر بطرح منتج المرابحة بالوكالة كأحدث منتجات التجزئة المصرفية الإسلامية لتمويل الاحتياجات النقدية للعملاء بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.