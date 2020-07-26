بروتوكول تعاون بين "الصحة" و"الأهلي المصري" و"بنك مصر" لدعم القطاع الصحي بقيمة 60 مليون جنيه

وقَّعت وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بهدف دعم القطاع الصحى وجيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة، الذى سيسهم بشكل كبير فى اجتياز مصر لتلك الأزمة، والتقليل من آثارها وتبعاتها على جميع المستويات، مشيدة بالدور الحيوى لكل من البنكين الحكوميين فى تلك الأزمة، من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك حريص على الاستمرار فى تقديم جميع أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة فى تقليل انتشار الفيروس والتخفيف من تبعاته، ومساندة جيش مصر الأبيض، وأشار «عكاشة» إلى أن البنك كان من أوائل الجهات التى بادرت بتسخير جميع جهودها فى هذا الشأن، مؤكداً على أن الدور المجتمعى الذى يأخذه البنك على عاتقه يولى اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى للقطاع الصحى الذى يواجه حالياً تحدياً كبيراً حتى تمر تلك الأزمة بسلام، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى فى حياة كل مواطن مصرى.

وأكد «عكاشة» أن مساهمات البنك منذ بدء الأزمة وصلت إلى ٧٥٠ مليون جنيه، تم توجيهها للأغراض الصحية من خلال توفير الأجهزة الضرورية، أو تجهيز أماكن للعزل الصحى، أو دعم الفرق الطبية، وكذا لمساندة مختلف الفئات المتضررة من الأزمة، وذلك من إجمالى مساهمات مجتمعية للبنك وصلت إلى 8 مليارات جنيه فى آخر 6 سنوات، وقال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر يحرص دائماً على القيام بدور رائد ومحورى فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً، ومشروعات المرأة المعيلة، وكل ما يختص بتنمية الإنسان، كما يحرص البنك دائماً على دعم جهود الدولة فى جميع المجالات التنموية، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، اللذين تحرص الدولة على الارتقاء بهما.

وأضاف: «حرص بنك مصر منذ ظهور جائحة كورونا، التى تتطلب تضافر جميع الجهود على اختلاف أشكالها، على المشاركة فى التصدى للآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا.

وقد وصلت مساهمات البنك فى هذا الخصوص إلى ما يزيد على 600 مليون جنيه منذ بدء الأزمة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة وكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر لدعم متطلبات القطاع الصحى بمبلغ 60 مليون جنيه.

وأشار«مجاهد» إلى تخصيص هذا المبلغ لشراء عدد من أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.