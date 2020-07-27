صور.. محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد "نادر رشاد" بالبداري

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بزيارة أسرة الشهيد البطل المجند نادر رشاد محمود بقرية العقال القبلي بمركز البداري لتقديم واجب العزاء في الشهيد الذي استشهد في إحباط هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، رافقه خلال الزيارة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري.

التقى المحافظ والد الشهيد وأسرته معلنا تقديم كافة الدعم والمساعدة لهم معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لهم ولجميع الشهداء وللشعب المصري في وفاة شهداء الواجب الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن ويثبتون يوما بعد يوم أنهم حائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يسكن الشهداء فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد محافظ أسيوط أن شعب مصر يقدر جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقراره والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان موضحًا أن هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة وإرادة وعزيمة من خلال وقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن مشيداً بدور القوات المسلحة وجهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.