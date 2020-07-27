الأورمان توزع لحوم 40 عجلا خلال العيد على الأكثر احتياجا في بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان عن تخصيص 40 عجلا بلديا، وذبحها وتوزيعها على الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف، خلال أيام التشريق داخل مجزر أهناسيا ببني سويف والمعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، خلال تصريحات صحفية، إن الجمعية خصصت 40 عجلا بلديا سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة بني سويف.

وأوضح شعبان، أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع في شروط الأضحية.

وأشار شعبان، إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل 40 قرية بمختلف مراكز محافظة بني سويف عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، حيث يشمل التوزيع قرى سدمنت وأبو المكارم والعواونه ومنيل هاني والأمراء وقلها وميانة والبهسمون وطما فيوم وقاى ونجع محمد فج مركز أهناسيا، وقرى صفط راشين وقمبش وطوه مركز ببا، وقرى كوم النور ودشاشه ونصر جمعه ونور الدين والكوم الاحمر مركز سمسطا، وقرى زرابي الحيبه وكفردرويش والجفادون والجمهود والقضابي والزيني مركز الفشن، وقرى الميمون وكوم ابوراضى وانفسط مركز الواسطى، وقرى السعادنه وم عاصم وتزمنت الغربية واهوه وبني عفان ومركز بني سويف، وقرى ناصر والشناوية ودنديل وعزبة محمد موسي والبرج وبني عدى مركز ناصر بمحافظة بني سويف.