ظهور أول تحالف في مواجهة مستقبل وطن بانتخابات "الشيوخ" في الدقهلية

بدأت ملامح التربيطات والتحالفات في انتخابات مجلس الشيوخ لمرشحي المقاعد الفردية بالدقهلية في الظهور، وذلك في مواجهة مرشحي "مستقبل وطن"، والذين ينافسون علي جميع مقاعد الدائرة وعددها 6.

وظهرت دعاية حزب مستقبل وطن في شعار "كلنا واحد من 1- 6"، في إشارة إلى ترتيبهم في قائمة المرشحين للانتخابات، حيث تحمل اللافتات الدعاية أسماء المرشحين الستة وصورهم ورموزهم.

وفي صفحة المرشح السيد شوقي الغندور، مستقل، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهرت دعاية لـ4 مرشحين آخرين، هم منال سلام المحامية، والمحاسب محمد مسعد طايلة، ومحمود صالح محفوظ، ومحمد المحمدي صديق، ويتبقى مرشح واحد فقط لضمه إليهم لتكون قائمة فردية كاملة.

غير أن ذلك لا يمنع وجود عدد من التحالفات غير المعلنة إلى الآن بين عدد من المترشحين الأقوياء، والتي يفضل أصحابها أن تظل في طي الكتمان حتى اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات.

أما حزبي "الوفد" و"حماة وطن"، واللذان دفعا بثلاثة مرشحين فقط لكل منهما، فيسعيان لإجراء تحالفات بهدف استكمال قائمة بـ6 مترشحين لخوض الانتخابيات بها، ويعتقد البعض أنها ستكون تحالفات مفتوحة وغير معلنة للتحالف مع أكبر عدد من المرشحين خاصة غير الحزبيين.

وفي سياق متصل كثف المرشحون تحركاتهم في القرى والمدن، وعقدوا اللقاءات العائلية والجولات على المقاهي لجذب أصوات المواطنين، وحثهم علي الخروج خلال يومي الانتخابات.

يُذكر أن دائرة محافظة الدقهلية مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، يتنافس عليها 43 مرشحًا.