استبعاد مرشح للشيوخ بأسيوط بسبب التهرب الضريبي

أكد المرشح المُستبعد من خوض انتخابات مجلس الشيوخ، حسام شلقامي، أن صدقه في تقديم الأوراق الخاصة بترشيحه وراء استبعاده، نافيًا ما أثير عن أن الطعن عليه من قبل البعض كان سييًا في استبعاده.

وأوضح المرشح عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "اتهمت عام 2013 بقضية تهرب ضريبي ملفقة وطعنت بالتزوير في محضر جمع الاستدلالات وجاء تقرير أبحاث التزييف والتزوير مقرًا كل ما ادعيته من تزوير وخوفًا من حكم قضائي قمت بالتصالح مع مصلحة التهرب الضريبي، وأخذت موافقة وزير المالية على التصالح ودفعت كل ما طلب مني من ضريبة وغرامة وتعويض وقدمت التصالح إلى رئيس محكمة استئناف منفلوط، إلا أن سيادته رأى ألا يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، مثلما توجب ذلك المادة 138 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وحكم علي بغرامة 5000 جنيه والإيقاف وهذا هو السبب في استبعادي من قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ".

وأضاف: "الدولة تشجع الصلح مع من هم مدينين بالملايين، أنا كل قيمة الضريبة التي طولبت بها ويعلم الله أنني لم أكن تاجرا للسيارات 2000 جنيه ودفعت حوالي 7000 جنيه بالغرامات والتعويضات".

وناشد الرئيس السيسي بالتدخل وإصدار عفو شامل عن هذه العقوبة، مشيرا إلى أنه نداء من مواطن يحلم بأن يصل صوته إلى المسؤولين ويحلم أن رئيس الجمهورية يحل مشكلته، مؤكدا أنه على يقين من ذلك فهو يستشعر الظلم من قرار استبعاده بسبب صدقه - حسبما ذكر.