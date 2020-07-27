تنازل مرشح بالبحر الأحمر للم شمل القبيلة وجولات ميدانية لباقي المرشحين

شهدت محافظة البحر الأحمر تنازل المرشح المستقل لمجلس الشيوخ محي العبادي، من أجل لم شمل القبيلة، كما أعلن عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأعلن "العبادي"، والذي يشغل منصب رئيس اتحاد عمال البحر الأحمر عن تنازله عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، وذلك من أجل لم شمل قبيلة العبابدة على قلب رجل واحد.

وتقدم مرشحان من قبيلة العبابدة بالبحر الأحمر أحدهما محي العبادي والآخر شاذلي القرباوي مرشح حزب الوفد، وتعتبر قبيلة العبابدة من أقدم قبائل البحر الأحمر على الإطلاق.

وفتحت القبائل والعائلات الكبرى أبوابها أمام المرشحين لعرض برنامجهم الانتخابي، وشهدت منطقة زرزارة أحد المناطق الشعبية بالغردقة استقبال الصحفي محمد السيد سليمان المرشح المستقل على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر ضمن جولاته الانتخابية.

وعقد عبد الله حسن مرشح حزب المصريين، اجتماعًا مع أبناء ومجلس إدارة جمعية مركز قوص الخيرية بالغردقة، حيث لاقي الاجتماع ترحيب أبناء قوص، وجرى عرض عدد من النقاط من البرنامج الانتخابي.

وأجرى المرشح محمد الزمر جولة انتخابية برأس غارب واجتمع بعدد من أبناء القبائل بالمدينة، وبحث معهم عددا من القضايا التي تمس المحافظة.

وتضم محافظة البحر الأحمر بالكامل دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ بداية من مدينة رأس غارب شمالًا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة، وتضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي والآخر قائمة.