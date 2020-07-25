بالصور.. انتهاء فعاليات امتحانات مركز إعداد المحفظين بـ"أوقاف البحر الأحمر"

انتهت مساء اليوم السبت فعاليات الامتحان التحريري لمركز اعداد المحفظين الفرقة الثانية بمسجد الميناء بالغردقة بمديرية أوقاف البحر الأحمر بحضور الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر و الشيخ الشحات عبداللطيف مدير المركز، والشيخ عبداللطيف محمد رئيس قسم شؤون القرآن، وعضو التفتيش العام بوزارة الأوقاف.

وأشار الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر في تصريح للوطن أن فعاليات امتحان مركز اعداد المحفظين للفرقة الثانية لخريجي المعهد شملت القرآن والتجويد والتفسير لعدد ٣٤ من دارسي المركز.

ولفت أن المركز يقبل حملة الشهادات المتوسطة والعليا وأن مدة الدراسة عامان يحصل بعدها الخريجين على تصريح من أوقاف البحر الأحمر بمحفظ القرآن في حالة اجتياز الامتحان بنجاح.