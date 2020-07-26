فنادق البحر الأحمر تطالب برفع نسبة الإشغال لـ75% خلال العيد

تستعد فنادق البحر الأحمر من الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية بنسبة أشغال 50% طبقا للضوابط والاشتراطات تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وحسب مصدر مسؤول بمكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر حصل 172 فندقا ومنتجعا سياحيا بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر إلى أن الفنادق استوفت الشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء واستقبلت الآلاف من السائحين من نزلاء السياحة تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة السياحة.

وأوضح أن لجان الفحص المشتركة تقوم بالمرور على الفنادق التي تقدمت للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط، مؤكدا أن الفندق لم تسجل أي شكاوى بخصوص حالات كورونا.

كما طالب عدد من ملاك القرى والفنادق السياحية َوزارة السياحة بالموافقة على رفع نسبة الأشغال إلى 75% بدلاً من 50% وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية التي أقرتها الدولة خاصة مع بدء موسم الصيف وإجازات العيد تزامناً مع قرار الدولة باستئناف الحياة للتعايش مع فيروس كورونا، خاصة أن فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين ولم تسجل حالات كورونا جديدة.

وكشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن السياحة الخارجية لم تسجل أي إصابة بكورونا رغم استقبال فنادق البحر الأحمر آلاف السائحين من نزلاء السياحة الداخلية والخارجية ومع ذلك سجلت المحافظة زيرو كورونا للحالات الجديدة.