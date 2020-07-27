السويس تستعد لعيد الأضحى برفع حالة الطوارئ

أكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى، مشيرًا الي أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي أي بلاغات والاستجابة لها من قبل المسؤولين خلال إجازة العيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور كل الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد متولي نائب مديرالأمن.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وإلغاء إجازات الأطباء وطاقم التمريض، وجاهزية أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة، والتاكيد على توفير كافة الأدوية المطلوبة، مشددًا علي التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحى لاستقبال أي حوادث.

وأشار "صقر" إلى أهمية تكثيف التواجد الأمني بالطرق الرئيسية التي تربط محافظة السويس بالمحافظات المجاورة، مؤكدًا على ضرورة التواجد بالشوارع والميادين.

ووجه المحافظ مسؤولي التنمية السياحية بالمرور على القرى السياحية للتأكيد على نسبة الإشغال وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخلها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما أكد على إدارة الشواطئ والشاليهات بالمحافظة الالتزام بالقرارات الصادرة ومنع دخول المواطنين للشواطئ العامة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء باستمرار العمل لتلقي طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المخالفات فورًا.

كما وجه المحافظ جهاز الإنارة العامة وإدارات الكهرباء بالأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة والكابلات والأسلاك المكشوفة، حرصًا علي حياة المواطنين.

وكلف المحافظ مديرعام مديرية الأوقاف بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن صلاة عيد الاضحى، كما قرر منع الذبح في الشوارع، وتشكيل لجنة من الأحياء والطب الوقائي والبيئة والمرافق لرصد مخالفات الذبح خارج المجزر، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات بمجزر السويس لاستقبال أضاحي المواطنين.