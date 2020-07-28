استفادة القوى الناعمة والربط بين المصريين بالداخل والخارج لدعم مصر

انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الهجرة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، يرصد التقرير التالي كيفية الاستفادة من القوي الناعمة لدعم مصر

* إطلاق عدة حملات لجمع تبرعات مادية وعينية لمصلحة مستشفيات أبوالريش للأطفال، ومستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج ‏سرطان السيدات ‏بالمجان

* إطلاق مبادرة «أصدقاء مستشفى الأورمان من الخبراء المصريين في الخارج» ‏بالأقصر على هامش افتتاح أكبر مؤتمر طبي لعلاج الأورام «الطيور المهاجرة»

* إطلاق وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم لمبادرة "مصر المنصورة" لدعم مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة والترويج له عالميًا كونه يتميز بكفاءة عالية ولا يقل أهمية عن أي مركز متخصص خارج مصر

* تبنت الوزارة حملة من المصريين بالخارج لدعم وتنمية قرية الروضة ‏وبئر العبد ومستشفى العريش بشمال سيناء

* المشاركة في ماراثون «اطمن على نفسك» لتسليط الضوء على مخاطر ‏فيروس "سي" والتوعية بطرق الوقاية وأهمية العلاج

* تنشيط ‏السياحة الداخلية بمحافظة المنيا‏‏‎ ولدعم مستشفى ‏السرطان بالأقصر

* إعلان السفيرة نبيلة مكرم عن أنها ستكون سفيرة لمستشفى "بهية" في ‏كل جوﻻتها الخارجية ‏للمصريين المهاجرين بالخارج‎.‎‏