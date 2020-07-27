وزيرة الهجرة: نقف مع المصري المعتدى عليه في الكويت ومعه محام محلي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تفاصيل حادث الاعتداء على مصري بالكويت.

ووصفت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، ما حدث " أنها مشاهد صعبة"، مشددة على التحرك السريع في مثل هذه المشاهد التي تمس كرامة المصريين في الخارج، لافتة أن التحرك السريع يعطي رسالة للمواطن في الخارج أن الدولة تقف معه بالتعاون والتنسيق مع السلطات الكويتية.

وأضافت: "أول ما شفت الفيديو وجالي على الواتساب على طول تواصلت مع القنصل العام المصري السفير هشام عفان وابتدينا في التحرك لمتابعة القضية"، مثنية على جهد القنصل العام المصري، مؤكدة على أهمية توصيل رسالة الاهتمام من الدولة المصرية لافتة إلى أن غضب المواطن المصري في الداخل والخارج كان يواكبه غضب من الشعب الكويتي أيضًا.

وتابعت: "عشان كده التحرك كان سريع وعلى قد ما غضبنا على قد ما أثلج صدورنا القبض على المعتدي"، مشيرة أن المعتدى عليه رغم صغر سنة وبساطة مهنته إلا أن تصرفه كان في منتهى الحكمة وتميز بالثبات الانفعالي ولم يتطاول على المواطن المعتدي وتعامل مع الموقف بهدوء حفظ له حقه في القضية مثنية على دور رئيس الجمعية التي يعمل بها وزملائه العاملين فيها.

وأكدت "مكرم"، أن المصري المعتدى عليه تلقى اتصالات من مسؤولين كويتيين لتقديم المساعدة له، مضيفة: "الدولة المصرية ممثلة في الوزيرة والقنصل العام واقفة مع المواطن المصري" مشددة على تعاون الجانب الكويتي وتقديم إجراءات قانونية تحفظ له حقه.

وتابعت: "وليد معاه حاليًا محامي كويتي والمواطن الكويتي اتقبض عليه وهو دلوقتي في المخفر وتحولت القضية لجنحة رقم 61 عندهم وفيه نيابة بتحقق في الموضوع وفيه متابعة من القنصلية العامة ووزارة الهجرة".