ارتفاع إصابات كورونا في السعودية لـ266941 والإمارات لـ58913 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 16.261.377 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 649.458 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 9.952.181 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بالوباء ليصبح الإجمالي 266941 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2733 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه جرى تسجيل 2541 حالات تعافٍ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 43885 والحالات الحرجة 2120 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 76005

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة لمصابين ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 384 وفاة.

وقالت الصحة العمانية، إنه جرى تسجيل 1147 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 1053 لعمانيين و94 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد إلى 76005 وتماثل 55299 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3187، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية .

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 58913 حالة

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنه أجري أكثر من 51000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة، أنه ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 351 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58913 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى أنه جرى تسجيل وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بكورونا المستجد؛ لتصل حصيلة الوفيات بالوباء إلى 344 حالة .

وأعلنت الوزارة الإماراتية، شفاء 554 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 52182.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 464 إصابة جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 63773 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 433 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، شفاء 766 إصابة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 54373 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 464 السابقة تضمنت 303 حالات لمواطنين كويتيين و161 حالة لغير الكويتيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وزير كويتي: 1.6 مليون لقاح كورونا للكويت فور إنتاجه

من جانبه، أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أنه تم الاتفاق مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، من أجل توريد مليون و600 ألف جرعة من لقاح كورونا المستجد إلى الكويت فور إنتاجه، مشيراً إلى أن هذه الكمية تكفي 800 ألف شخص، بواقع جرعتين لكل شخص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.