القاهرة: مصير عقار الشربتلي في يد النقل

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إنّ ملف عقار الشربتلي في الزمالك الذي تعرض لميل وتصدع بسبب هبوط أرضي، جراء أعمال حفر مترو الأنفاق، يتبع وزارة النقل حاليا.

وأضاف عوض، لـ"الوطن"، أنّ أي قرار يتعلق بالعقار سواء هدم أو تنكيس يرجع لوزارة النقل، إذ إنّ اللجنة الهندسية المشكلة لمعاينة العقار تتبع جهاز مترو الأنفاق، موضحا أنّ أي ضرر يقع على سكان العقار سيتم تعويضهم من جهاز مترو الأنفاق.

ووقع أمس هبوط أرضي أدى لحدوث تصدع وشروخ بعقار الشربتلي، علاوة على هبوط بمدخل سفارة البحرين، والعقار مكون من جزئين، الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة، بينها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا، وبه 33 وحدة، بينها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات مغلقة.