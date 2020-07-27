القاهرة تغرّم مخالفي ذبح الأضاحي في الشوارع بـ5 آلاف جنيه

وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وهيئتي النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة، بتوفير الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وطالب المحافظ، هيئة النظافة برفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين لقرار منع الذبح بالشارع.

وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح محافظ القاهرة، أنّه سيجري فتح المجازر الحكومية في القاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، مشيرا إلى أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين، مع شرطة المرافق والأحياء المعنية للرقابة والتفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم، وتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، مؤكدا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، ووجود رقابة على المخابز للتأكد من توافر الخبز.