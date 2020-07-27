تسليم 26 وحدة سكنية لمستحقي بديل العشوائيات بالغردقة

سلمت أجهزة مدينة الغردقة اليوم الاثنين، 26 وحدة سكنية لبديلي العشوائيات، لأصحاب مساكن الخطورة الداهمة بمنطقة جبل العفش، والتي أصبحت تمثل خطورة شديدة للمواطنين المقيمين في المنطقة.

وشددت محافظة البحر الأحمر على ضرورة سرعة نقل المواطنين إلى مساكن الروضة البديلة للعشوائيات، من المناطق العشوائية والداهمة الخطورة بحي جنوب الغردقة.

وتمكنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي، من إخلاء الأهالي من منطقة جبل العفش ذو الخطورة الداهمة إلى مساكن الروضة بمنطقة الشيخ شحات، وجرى إزالة المساكن مباشرة بعد إخلاءها طبقًا لتعليمات محافظ البحر الأحمر.