حميات الأقصر تنفي عمل مسحات كورونا للمسافرين

نفت إدارة مستشفى حميات الأقصر، قيامها حتى اليوم بعمل مسحات الكشف عن كورونا، لأحد من المسافرين لعدم وصول التعليمات واللائحة المالية لعمل المسحة، وذلك ردًا على استفسار عدد من المسافرين عن عمل المسحات قبل السفر.

وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد الرملي، أنه بمجرد وصول التعليمات ستقوم بعمل المسحات طبقًا للشروط المعلنة، حيث إنه يشترط لعمل المسحة أن يُحضر المسافر التأشيرة وتذكرة السفر، وستقوم المستشفى بالإعلان على الصفحة الرسمية للمستشفى بكل التفاصيل.