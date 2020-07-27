تعافي حالتين من كورونا ومغادرتهم مستشفى الأقصر العام

شهد مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي كورونا، اليوم الإثنين، خروج حالتين تعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يد واحدة لخدمة أهالينا في الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، مؤكدًا أن معدلات الشفاء داخل المستشفى في ازدياد مستمر مما ينذر بقرب انفراج الأزمة، وذلك مشروط بفضل زيادة الوعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية لدى المواطن الأقصري.

وأضاف عمر أنه بذلك وصل عدد المتعافين حتى الآن 382 حالة شفاء من كورونا و21 عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، حيث أنه تقرر خروج الحالتين والذين تم إجراء عمليتين لهما داخل المستشفى خلال فترة العزل.