إزاي تشتري منتجاتك بالتقسيط من مبادرة ميغلاش عليك؟

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، إنّه يمكن تقسيط مشتريات المنتجات ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "ميغلاش عليك" من خلال البنوك أو عن طريق شركات التقسيط، بفوائد مخفضة ودون مصاريف إدارية.

وتستعرض "الوطن" كيفية تقسيط منتجاتك بمبادرة "ميغلاش عليك" والجهات المسؤولة عن تمويل المبادرة على النحو التالي:

تشارك بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي في تحمل جزء من عبء التكلفة التمويلية للمبادرة مع الحكومة المصرية، لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة من جهة وتوسيع القاعدة التمويلية للمبادرة من جهة أخرى، ليكون إجمالي القيمة المالية التمويلية للمبادرة التي تتحملها وزارة المالية 12 مليار جنيه مصري.

البنوك المصرية المشاركة في تمويل المبادرة

- البنك الأهلي.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- البنك التجاري الدولي.

- بنك ناصر الاجتماعي.

أولًا: التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان

يمكن للعملاء التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا، وبحد أدني للحركة 500 جنيه، ليكون سعر الفائدة مساوي لنسبة 0.76% فائدة شهرية ثابتة.

ثانيًا: التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا

- منح قرض شخصي بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب وينطبق عليه شروط منح القرض وفقًا لسياسة البنك وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، وفترة تقسيط حتى 24 شهرًا، ودون مصاريف إدارية طوال فترة المبادرة (بحيث يتم خصم 2% من إجمالي مبلغ القرض)، وتظل سعر الفائدة للقرض مماثلة للمتبع قبل المبادرة طبقًا لسياسة البنك.

وبالنسبة لبنك ناصر الاجتماعي يصل سعر الإقراض النهائي للمستهلك: 9%؜ ثابتة.

شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة في المبادرة

- شركة أمان التابعة لراية القابضة.

- شركة ValU التابعة للمجموعة المالية المصرية – هيرمس.

وتمنح شركات تمويل المستهلكين تمويلًا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل و25 ألف لغير عملاء البنوك، بسعر فائدة الـCorridor زائد نصف%: حاليًا 10.75% طوال فترة المبادرة، وبحد أقصى 24 شهرًا، ويتم إعفاء المستهلكين من المصاريف الإدارية طوال فترة المبادرة إلا 40 أو 50 جنيهًا قيمة الاستعلام، إذ تصل المصاريف الإدارية عادةً لـ5 إلى 6% من قيمة القرض، ليكون سعر الفائدة بعد المبادرة 12% سنويًا (1% شهريًا).

وتضمن مبادرة "ميغلاش عليك" عددًا من السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة بحد أقصى 5 أفراد لمرة واحدة فقط.