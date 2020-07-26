جولة داخل موقع ميغلاش عليك: خصم الـ200 جنيه ليس نقدي ويستخدم مرة واحدة

انطلقت اليوم، الأحد، مبادرة تشجيع وتحفيز المنتج المحلي، وذلك تحت اسم "ميغلاش عليك" لمدة 3 أشهر، ويستفيد منها 22 مليون بطاقة تموينية بتخفيضات أكثر من 20% ترعاها وزارة المالية.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنّ دعم المواطنين بـ200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية بحد أقصى 5 أفراد، وهي ليست نقدية، ولا تصرف من منافذ التموين، وإنما يستحقها المواطن كنسبة خصم بحد أقصى 1000 جنيه على البطاقة لمرة واحدة فقط.

وزودت وزارة التموين أجهزة الحواسب المسؤولة عن منظومة الدعم بعدد من البيانات لمستحقي الدعم مثل اسم صاحب البطاقة والرقم القومي لرب الأسرة، ورقم البطاقة التموينية وعدد الأفراد المستحقين للدعم، إذ يستطيع رب الأسرة التوجه لأي منفذ ويدخل الرقم القومي لصاحب البطاقة أو رقم البطاقة على البوابة الإلكترونية المخصصه لذلك، ليحصل على الدعم.

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المبادرة تشمل كل السلع المصنوعة في مصر باستثناء السيارات والمواد الغذائية، إذ أنّ منافذ وزارة التموين بالكامل غير مشاركة في تلك المبادرة، ولا يمكن للمواطن أن يذهب إلى البدالين ويقوم بشراء سلع غذائية، وإنما يتم صرفها من منفذين فقط؛ وهم الموقع الإلكتروني للمبادرة "ميغلاش عليك"، أو من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة والتي تحمل علامة المبادرة "ميغلاش عليك".

"الوطن" قامت بجولة داخل الموقع الإلكتروني للمبادرة والذي انطلق اليوم لرصد أبرز محتوياته والتي جاءت كالتالي:

بمجرد الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع تظهر أمامك السلع والمنتجات المعروضة مثل الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنازل والإلكترونيات والبلاستيكيات والأدوات الصحية والأثاث، ويعرض الموقع سعر السلعة قبل وبعد الخصم.

خطوات التسجيل على الموقع

قم بالضغط على كلمة تسجيل دخول كمستهلك جديد، ثم قم بإدخال بعض البيانات الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف واختيار كلمة مرور، ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك والضغط بعد ذلك على "لقد قرأت ووافقت على الخصوصية" والضغط على "تسجيل".

بعد إتمام عملية التسجيل يمكنك الاختيار من بين السلع المعروضة، ثم انتقاء أفضلها بالنسبة لاحتياجاتك واختيار إضافتها لسلة شرائك، وبعد الانتهاء من التسوق داخل الموقع، يمكنك معاينة سلة الشراء الخاصة بك لمراجعة ومعاينة القطع التي تمت إضافتها والاطلاع على المبلغ الإجمالي.

وقبل إتمام الدفع، يمكنك إدخال رمز قسيمة التخفيض "إن وجدت" للحصول على نسبة خصم، كما يمكنك الاستمتاع بالدعم الخاص بالبطاقة التموينية، وذلك عن طريق إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وإدخال عدد أفراد الأسرة على بطاقات التموين، والضغط على "أريد استخدام دعم البطاقة التموينية للشراء" ثم الضغط على استكمال الشراء.

كما يمكنك تسجيل الدخول على الموقع كشركة تجارية أو مؤسسة صنايعة لعرض منتجاتك، وذلك بالشروط الآتية والمستندات الآتية:

- أن يكون المنتج مصري.

- المكون المحلي لا تقل نسبته عن 25% في المنتجات المشاركة في المبادرة.

- لا يسمح بدخول السلع والمنتجات الغذائية في المبادرة.

- يسمح بإضافة منتجات جديدة خلال فترة المبادرة.

- يمكن دخول مصنعين وشركات جديدة خلال فترة المبادرة.

البيانات المطلوبة من المصنعين للمشاركة في المبادرة:

- الرقم الضريبي الموحد.

- السجل التجاري.

- الاسم التجاري.

- اسم المسئول (بيانات للتواصل).

- اسم المجموعة / المصنع / المنشأة.

- لوجو المصنع / المنشأة.

- عنوان المصنع / المنشأة .

- بيان بمجموعات السلع المشاركة في المبادرة وسعر المنتج قبل المبادرة ونسبة الخصم المسموح بها والسعر بعد الخصم مع إرفاق صور لهذه المنتجات.

البيانات المطلوبة من التجار والموزعين للمشاركة في المبادرة:

- الرقم الضريبي الموحد - السجل التجاري.

- الاسم التجاري.

- اسم المسئول (بيانات للتواصل).

- العنوان .

- اسم المجموعة / المصنع.

- بيان بمجموعات السلع المشاركة في المبادرة وسعر المنتج قبل المبادرة ونسبة الخصم المسموح بها والسعر بعد الخصم مع إرفاق صور لهذه المنتجات.

ويقدم الموقع دليل المنتجات المعروضة تتضمن الأسعار ونسبة الخصم على السلعة ويمكنك الاطلاع عليه كاملًا من هنـــــــــا.

وترصد "الوطن" بعض أسعار السلع المعروضة بالموقع على النحو التالي:

أسعار الأجهزة الكهربائية

- شاشة 55 بوصة عادية: 7155 جنيهًا بدلًا من 7950 جنيهًا.

- شاشة 55 بوصة سمارت: 8055 جنيهًا بدلًا من 8950 جنيهًا.

- شاشة 43 بوصة سمارت: 5355 جنيهًا بدلًا من 5950 جنيهًا.

- شاشة 32 بوصة سمارت: 3105 جنيهات بدلًا من 3450 جنيهًا.

- شاشة 32 بوصة عادية: 2475 جنيهًا بدلًا من 2750 جنيهًا.

أسعار الأجهزة الإلكترونية

- موبايل سينيور: 371 جنيهًا بدلًا من 413 جنيهًا.

- موبايل إنفينتي: 1359 جنيهًا بدلًا من 1550 جنيهًا.

- موبايل ميجا 2 ماكس: 1349 جنيهًا بدلًا من 1499 جنيهًا.

- تابلت إكسبريس 3 ماكس: 1102 جنيه بدلًا من 1225 جنيهًا.

- موبايل ستورم: 360 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه.

أسعار أدوات المطبخ والمائدة

- طقم لبانة 3 قطع: 189 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا.

- طقم حله تشيكي 3 قطع بيد استلس: 355 جنيهًا بدلًا من 395 جنيهًا.

- طقم صواني مربع 3 قطع: 166جنيهًا بدلًا من 185 جنيهًا.

- طقم حله شاورما 12 قطعة بمكبة استلس: 1233 جنيهًا بدلًا من 1370 جنيهًا.

- طقم حله ثلاجة 4 قطع بمكبة استلس: 220 جنيهًا بدلًا من 245 جنيهًا.

- طقم صواني بيتزا 5 قطع: 234 جنيهًا بدلًا من 260 جنيهًا.

- طقم حلل طبخ 5 قطع مرتفعة: 1477 جنيهًا بدلًا من 1641 جنيهًا.

أسعار الأثاث

- ترابيزة مقاس 120*60: بسعر 5200 جنيه بدلًا من 6500 جنيه.

- كنبه فوتيه: 16 ألف جنيه.

- كرسي فوتيه: 7600 جنيه بدلًا من 9500 جنيه.

- غرفة نوم إسلامي: 36,800 جنيه بدلًا من 36,800 جنيه.

- جزامة أو دولاب: 5248 جنيهًا بدلًا من 6560 جنيهًا.