معيط: نتوقع حركة شراء وبيع بـ120 مليار جنيه في "ميغلاش عليك"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مبادرة "ميغلاش عليك"، تهدف إلى تشجيع المنتجات التي يدخل في تصنيعها العنصر المحلي بنسبة 40%، وكذلك زيادة قدرة المواطنين على الشراء والاستهلاك.

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e"، أنه جرى الاتفاق مع المنتجين والموزعين على تخصيص تخفيضات قد تصل إلى أكثر من 20%، وستمنح الدولة خصمًا يقدر بنحو 10% لكل مواطن على بطاقة التموين، ويقدر عددهم بحوالي 64 مليون مواطن.

وتابع: "سنمنح 200 جنيه للفرد، وقدرنا مبلغ 12.25 مليار جنيه ستشارك به الخزانة العامة للمبادرة، ونتوقع حركة شراء وبيع في حدود 120 مليار جنيه في هذه المبادرة".