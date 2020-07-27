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محمود مسلم

ضبط أدوية منشطة خلال حملات تفتيشية على الصيدليات بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
02:44 م | الإثنين 27 يوليو 2020
ضبط أدوية منشطه خلال حملات تفتيشية علي الصيدليات بالشرقية

ضبط أدوية منشطه خلال حملات تفتيشية علي الصيدليات بالشرقية

شنت مديرية الصحة بالشرقية، حملة لضبط سوق الدواء حيث استهدفت التفتيش على عدد من الصيدليات بمراكز الإبراهيمية وأبو كبير وفاقوس.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 2175 (قرص /عبوة / وحدة/ زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية مخالفة وجاءت المضبوطات المخالفة ما بين أدوية ومنشطات جنسية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع وبدون فواتير.

وأضاف كما تم ضبط أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وبعضها منتهي الصلاحية، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وأدوية خاصة بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ اللازم قانونا ًحيال المخالفات المضبوطة.

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