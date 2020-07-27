رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
01:10 م | الإثنين 27 يوليو 2020
ارشيفية

ارشيفية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 32 فدانا و6 قراريط و12 سهما بمراكز أبو حماد وبلبيس والحسينية.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك خلال حملات الموجه الـ16 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وأوضح أنه تم إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بمساحة 3 أفدنه و13 قيراطا و12 سهما بمركز أبو حماد، وإزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 23 فدانا و17 قيراطا بمركز الحسينية بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بمساحة 5 أفدنه بمركز بلبيس .

اقرأ المزيد:

محافظ الشرقية يأمر باتخاذ إجراء ضد صاحب كافتريا تعدى على الطريق

محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم استعدادا لعيد الأضحي

محافظ الشرقية يهدد الشركة المنفذة للمشى السياحي بالزقازيق بسحب المشروع

"تنمية المشروعات" يقدم 141 مليون جنيه قروضا لشباب الشرقية في 6 أشهر

تعليم الشرقية: امتحانات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة غدا