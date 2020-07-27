إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بـ3 مراكز في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 32 فدانا و6 قراريط و12 سهما بمراكز أبو حماد وبلبيس والحسينية.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك خلال حملات الموجه الـ16 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وأوضح أنه تم إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بمساحة 3 أفدنه و13 قيراطا و12 سهما بمركز أبو حماد، وإزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 23 فدانا و17 قيراطا بمركز الحسينية بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بمساحة 5 أفدنه بمركز بلبيس .