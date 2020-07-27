المجتمعات العمرانية تطرح الموقع المقترح للاستثمار بالمنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة عن شهر يوليو الجاري، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات "2" بالمرحلة الأولى بنشاط تجاري على مساحة 3811 مترًا مربعًا، وبسعر تقديري للمتر بقيمة 6825 جنيهًا.

وأوضح رئيس الجهاز أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع أرضي ودورين، وردود 6 أمتار من جميع الجهات، ويتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، موضحًا أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.