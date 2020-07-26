محافظ دمياط تتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وكذلك سداد نسبة الـ 25٪ من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة، والتى من المقرر أن تستمر حتى 15 أغسطس المقبل.

وأعربت المحافظ عن استيائها من سوء تنظيم تلك العملية، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية. ووجهت بنقل مقر الوحدة إلى مكان ملائم وجيد التهوية.

وكلفت عوض حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم وتزويد المقر والخزينة بموظفين إضافيين لإنجاز تلك المهام.

والتقت محافظ دمياط بعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح، واستمعت إلى بعض المعوقات التي تواجههم، مؤكدة إزالة كافة العقبات والتيسير عليهم.