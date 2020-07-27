محافظ دمياط تتابع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً الأحد، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وسعد الفرماوى المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد من ممثلى بعض الإدارات بها ومديرى إدارات المتابعة والتفتيش المالى والإدارى ومركز المعلومات بالديوان العام.

هذا وقد استهلت المحافظ الاجتماع بمناقشة آخر المستجدات بملف تلقى طلبات التصالح بمركز ومدينة دمياط وإجراءات تحصيل نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلب والتى تستمر حتى 15 أغسطس القادم، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء مؤخرًا.

وأكدت "عوض"، على البدء فورًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه للتيسير على المواطنين أثناء عملية تلقى الطلبات وسداد الرسوم، كما بحثت المستجدات الخاصة بخطة تطوير سوق الجملة بمنطقة شطا، والأعمال المقرر ضمها بتلك العملية بعد تقسيمه لجزأين للخضار وآخر للسمك وتوزيع الأنشطة بالمحال الخارجية للسوق بما يتناسب مع التجهيزات المقرر تنفيذها.

كما ناقشت المحافظ مراحل وآليات تنفيذ عملية التطوير وكذلك البرنامج الزمنى الخاص بنهو كافة الأعمال، مؤكدة على سرعة وضع الخطوط النهائية بخطة تطوير سوق السمك، لبدء التنفيذ نظرًا لكونه أحد المحاور الرئيسية بالمدينة.

هذا وقد وجهت المحافظ تعليماتها لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتى تتم بعدد من المناطق وإتمامها وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية، مشددة على وضع خطة عمل للارتقاء بمستوى النظافة بكافة الأحياء بالمدينة والقرى التابعة لمركز دمياط، وتحصيل رسوم النظافة والمتأخرات وتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات، حيث أكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال من يثبت تقصيره.