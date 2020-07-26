محافظ دمياط تتفقد عمليات الرصف بأرض العزب وطريق المحور

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التي أجرتها اليوم الأحد بمرافقة حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتفقد عمليات الرصف بالأسفلت الجارى تنفيذها بأرض العزب بمدينة دمياط.

وطالبت المحافظ بتطبيق المعايير والاشتراطات الفنية والهندسية خلال تنفيذ العملية، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار والالتزام بمناسيب كل شارع.

كما تابعت محافظ دمياط تلك الأعمال بطريق المحور والتي تضمنت إنشاء أرصفة جانبية وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، موجهة باستكمال تنفيذ بنود العملية بامتداد الطريق والشوارع المتفرعة منه، وإزالة الأسلاك والكابلات العشوائية بالمنطقة وكذا جميع المخالفات.