رصف طرق بالمنوفية ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بـ200 مليون جنيه

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بجولة تفقدية تابع فيها أعمال رصف عدد من الطرق بنطاق مركزي أشمون والباجور.

وتفقد المحافظ أعمال رصف طريق (98) رملة الأنجب، وشما بطول 2 كيلو متر ضمن أعمال رد الشيء لأصله، وذلك بنسبة تنفيذ 70%، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ5 ملايين جنيه، موجهًا بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف، ورفع كفاءة الطرق، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

كما تابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة ونسب تنفيذ الأعمال بطريق كفر سنجلف بمركز الباجور بطول كيلو متر واحد، وبنسبة تنفيذ 95 %، وبتكلفة تقديرية حوالي 1,5مليون جنيه.

وأوضح مدير مديرية الطرق بالمنوفية، أن رفع كفاءة طريق كفر سنجلف جاء ضمن أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين جودة وسلامة الطرق داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بإعداد خطة عمل للعام المقبل، يتضمن رفع كفاءة ورصف عدد من الطرق داخل المحافظة وذلك بالتعاون بين المحافظة ومديرية الطرق.

كما أشار المحافظ إلي أن محافظة المنوفية حظت باهتمام كبير من خلال اعتماد مبلغ 236 مليون جنيه لرصف 17 طريق محلي بنطاق المحافظة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات، فضلًا عن تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية 2021/2020 لأعمال الرصف داخل المدن وبعض الطرق بالقرى غير الموجود بها أعمال مرافق، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى والمحافظة.