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محافظ المنوفية: تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء على طفل بدار الأحداث بقويسنا

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إبراهيم الديهي
12:02 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الطفل المعتدي عليه في دار الأحداث

الطفل المعتدي عليه في دار الأحداث

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تشكيل لجنة للوقوف على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل من الاعتداء على طفل داخل دار الأحداث بقويسنا من مشرف الدار وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان حقيقة ما حدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور اعتداء مسؤولين في مؤسسة الأحداث بمركز قويسنا في محافظة المنوفية على طفل بدار الأحداث يدعى عبدالرحمن عفيفي وإحداث إصابات بالغة به وأبرزها "تورم في الوجه والعينين"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعاقبة المشرفين وتحويلهم للنيابة العامة .

وأكد طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الانسان بالمنوفية، أن أحد المشرفين قام بتعذيب طفل وضربه بالحزام بطريقة غير أدمية كما هو واصح في الصور، مطالبا محافظ المنوفية بالتدخل بصورة عاجلة وتشكيل لجنة التحقيق في الواقعة .

وأضاف "الحداد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سبب الاعتداء على الطفل جاء نتيجة سماعه لمكالمة عاطفية تفضح علاقات مع مشرفة بالدار وحاول إيذاء الطفل للتأكيد على منعه من الحديث في الموضوع مرة أخرى، وللأسف عندما جاءت المشرفة قامت بالاعتداء أيضا على الطفل.

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