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"تعليم المنوفية" يستعرض خطة الاستعداد لانتخابات الشيوخ بالمدارس

كتب:

إبراهيم الديهي
11:02 م | الأحد 26 يوليو 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل المستشار السيد مصطفى الحوراني رئيس محكمة اسئناف شبين الكوم ورئيس لجنة الإنتخابات بالمنوفية، الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، لمناقشة استعدادات المديرية لاستضافة اللجان الانتخابية تزامنًا مع عقد امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية.

وأشار "سويد" إلى أن المديرية رشحت العديد من المدارس  بنطاق محافظة المنوفية، للعمل كمقار لجان انتخابية دون أدنى تعارض مع لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية عليها لتأمينها. 

 

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