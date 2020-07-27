"التشكيليين" تعلن مسابقة تصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

أتاحت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفرصة للفنانين، للمشاركة في مشروع تنفيذ النصب التذكاري وساحة الشعب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التعاون المثمر بين النقابة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع.

وقالت النقابة في بيان: تقرر طرح تصميم شاهد النصب التذكاري، كمسابقة مفتوحة للفنانين الأعضاء بنقابة الفنانين التشكيليين، وذلك منفردين أو في مجموعات عمل، من التخصصات المختلفة، حيث أن النصب التذكاري، صمم بطابع فرعوني من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ذات الطابع الفرعوني.

وأوضحت، وصل ارتفاع النصب التذكاري إلى حدود الثلاثين مترا، وهو يتكون من جزئين يأخذوا الشكل الدائري، ويتوسطهما شاهد النصب قيد التصميم وفق المسابقة، وحيث يتواجد الشاهد على محور ساحة الشعب، التي تنتهي بالمركز الثقافة الاسلامي "وذلك وفق الكروكي– وكذلك يمكن الرجوع الي صفحة فيس بوك الخاصة بالمشروع".

مخرجات المسابقة:

-يتم تقديم رسم مجسم ملون يشرح العمل، الذي يجب أن يتناسب مع مقياس وطابع النصب التذكاري، وذلك على لوحة بمقاس 50*70.

-رسم إسقاط للواجهات والمسقط الأفقي، بمقياس رسم مناسب وموضح عليه مقاسات العمل، وخامات التشطيب، وذلك على لوحة 50*70

-لوحة توضح فكرة ودراسات العمل 50*70

- تقرير من المتسابق، يشرح العمل وسبل تنفيذه، والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ، وكذلك متطلبات التنفيذ، والتكلفة التقديرية للعمل.

-ظرف موضح به اسم وسابقة خبرة المتسابق وصورة من كارنيه النقابة، وفي حالة فريق عمل، يجب بالإضافة للمتطلب السابق لكل فرد من فريق العمل، أن يقدم إقرار بدور كل من شارك بالعمل، وكذلك تحديد وتفويض رئيس للفريق، وذلك للتعامل باسم فريق العمل، وتمثيلهم في أي إجراء قانوني ومادي.

- يمكن للمتسابق، تسليم أي عناصر يراها مهمة، لتوضيح العمل مثل المجسمات، بحيث لا تتعدى أرضية المجسم عن مقاس اللوحة 50*70، وعلى أن توضع المجسمات على قاعدة من الخشب، وتثبت جيدا، وإخراجها بالصورة المناسبة.

- كما يمكن للمتسابق، تقديم فيلم حركي للتصميم المقترح، لا يتعدى ثلاث دقائق.

موعد التسليم:

نظرا لضيق الوقت، وأهمية المشاركة ومواكبة التنفيذ، يسلم التصميم وفق المخرجات المطلوبة، بعد أسبوع من تاريخه بمقر نقابة الفنانين التشكيليين بالجزيرة.