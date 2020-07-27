مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
11:59 م | الإثنين 27 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:32
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:19
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:34
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:28
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 03:44
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 06:34
أذان العشاء 07:55
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:30
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:22
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 03:28
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:50
أذان العشاء 08:19