مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 28 يوليو، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:32

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:19

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:34

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:28

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:44

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء 07:55

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:30

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:22

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 03:28

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء 08:19