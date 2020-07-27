ضبط وإعدام 600 كيلو لحوم ودجاج فاسدة بالدقهلية

تحفظت حملة من محافظة الدقهلية، اليوم، على 500 كيلو لحوم ودجاج، وأعدمت 100 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشمل جٌبنًا وبروكلي ولحوم، وحُررت المحاضر اللازمة لوكالة كبيرة ومنفذ بيع لحوم بنطاق حي شرق المنصورة.

خرجت الحملة بقيادة منال الغندور، السكرتير المساعد، وضمت مسؤولي الصحة والطب البيطري والتموين وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة على محال بيع السلع الغذائية بنطاق حي شرق المنصورة.

جاءت الحملة في إطار الاستعدادات بعيد الأضحى المبارك وضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة .

ومن جانبه وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدي لأي محاولات للتلاعب بصحة وسلامة المواطنين.